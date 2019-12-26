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En fazla yağış Koruçam'a düştü

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Meteoroloji Dairesi’nin raporuna göre dün sabah 08.00’den bu sabah 08.00’e kadar olan sürede en fazla yağış Koruçam’a düştü.

En fazla yağış Koruçam'a düştü

Rapora göre ilgili sürede Koruçam’da metrekareye 39 kg yağış düşerken Yeşilırmak’a 28 kg, Çamlıbel ve Kalkanlı’ya     20 kg, Akdeniz’e 19 kg, Gaziveren’e 16 kg, Lefkoşa’ya 15 kg, Doğancı’ya 14 kg, Gemikonağı, Güzelyurt ve Kozanköy’e       13 kg, Selvilitepe’ye 12 kg ve Lefke’ye 11 kg yağış düştü.

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