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Ülke genelinde dün akşam meydana gelen aşırı yağış nedeniyle bir çok ev ve işyerini su bastı. Polisin açıklamasına göre, Lefkoşa'da, Ortaköy ışıkları ile Hastane Çemberi arasında kalan yol su altında kaldığından trafiğe kapatıldı. Trafik ulaşımı alternatif yollardan sağlanıyor. Girne - Değirmenlik anayolu, göletin yaklaşık 500 metre yukarısında yola toprak kayması olduğundan Girne istikametinden gelen sürücüler Değirmenlik Başpınar bölgesine yönlendirmekte. Altınova- Ağıllar yolu tek yönlü, Turnalar - Yarköy yolu ise tamamen trafiğe kapatılmıştı.
Ülke genelinde dün akşam meydana gelen aşırı yağış nedeniyle bir çok ev ve işyerini su bastı. Polisin açıklamasına göre, Lefkoşa'da, Ortaköy ışıkları ile Hastane Çemberi arasında kalan yol su altında kaldığından trafiğe kapatıldı. Trafik ulaşımı alternatif yollardan sağlanıyor. Girne - Değirmenlik anayolu, göletin yaklaşık 500 metre yukarısında yola toprak kayması olduğundan Girne istikametinden gelen sürücüler Değirmenlik Başpınar bölgesine yönlendirmekte. Altınova- Ağıllar yolu tek yönlü, Turnalar - Yarköy yolu ise tamamen trafiğe kapatılmıştı.
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En fazla yağış Karaoğlanoğlu'na

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En fazla yağış Karaoğlanoğlu'na
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KKTC’de dün sabah 08.00 ile bu sabah 08.00 saatleri arasında en fazla yağmur, metrekareye 75 kg ile Karaoğlanoğlu’nda kaydedildi.
Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 24 saatlik süredeki yağışların yörelere göre dağılımı şöyle:
“Karaoğlanoğlu 75 kg/m², Girne 46 kg/m², Tatlısu 45 kg/m², Alevkaya 44 kg/m², Esentepe, Taşkent 43 kg/m², Beylerbeyi 40 kg/m², Zafer Burnu 38 kg/m², Boğaz, 37 kg/m², Değirmenlik 28 kg/m², Alsancak 26 kg/m², Kalkanlı 24 kg/m², Kantara 22 kg/m², Dipkarpaz 21 kg/m², Koruçam, Ziyamet 20 kg/m²”
Diğer yörelerde ise 1 ile 18 kg/m² arası yağış kaydedildi.

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