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En fazla yağış Karaoğlanoğlu'na düştü

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En fazla yağış Karaoğlanoğlu'na düştü
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KKTC’de dün sabah 08.00 ile bu sabah 08.00 saatleri arasında en fazla yağmur metrekareye 98 kg ile Karaoğlanoğlu’nda kaydedildi.
Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 24 saatlik sürede gerçekleşen yağışların yörelere göre dağılımı şöyle:
“Karaoğlanoğlu 98 kg/m², Alsancak 44 kg/m², Dipkarpaz 29 kg/m², Ziyamet 19 kg/m², Vadili 16 kg/m², Girne 13 kg/m², Mehmetcik, Kantara 10 kg/m², Selvilitepe 8 kg/m², Yenierenköy 7 kg/m², Devlet Üretme Çiftliği, Yeşilırmak6 kg/m²”
Diğer yörelerde ise 0,1 ile 5 kg/m² arası yağış kaydedildi.

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