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En fazla yağış Kalkanlı'da kaydedildi

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KKTC’de dün sabah 08.00 ile bu sabah 08.00 saatleri arasında en fazla yağmur metrekareye 26 kg ile Kalkanlı’da kaydedildi.

En fazla yağış Kalkanlı'da kaydedildi

  

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 24 saatlik sürede gerçekleşen yağışların yörelere göre dağılımı şöyle:
“Kalkanlı 26 kg/m²,  Yeşilırmak 24 kg/m², Kantara, Zaferburnu 20 kg/m², Tatlısu 19 kg/m², Dipkarpaz, Türkeli 16 kg/m², Yenierenköy 15 kg/m²”
Diğer yörelerde ise 1 ile 14 kg/m² arası yağış kaydedildi.

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