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En fazla yağış Erenköy'de

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Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre dün en fazla yağış Yenierenköy bölgesinde görüldü.

En fazla yağış Erenköy'de
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Dün saat 08.00’den itibaren geçen 24 saat içerisinde, Yenierenköy’e metrekarede 10 kg yağış; Ercan ve Sipahi’ye 9 kg yağış; İskele’ye 6 kg yağış; Beyarmudu ve Gönendere’ye 4 kg yağış düştü

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