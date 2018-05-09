En fazla yağış Erenköy'de

Dün saat 08.00’den itibaren geçen 24 saat içerisinde, Yenierenköy’e metrekarede 10 kg yağış; Ercan ve Sipahi’ye 9 kg yağış; İskele’ye 6 kg yağış; Beyarmudu ve Gönendere’ye 4 kg yağış düştü
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