 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
Durak mı yoksa çöplük mü anlamak zor
Durak mı yoksa çöplük mü anlamak zor
7 0
Onkoloji Servisi’nde karne sevinci
Onkoloji Servisi’nde karne sevinci
11 0
 
Düzova liderlik aşkına kazandı
Düzova liderlik aşkına kazandı
507 0
Doğadaki canlıları unutmayalım
Doğadaki canlıları unutmayalım
20 0
Park girişine zehirli et attılar
Park girişine zehirli et attılar
22 0
YDÜ şampiyonluğa yakın
YDÜ şampiyonluğa yakın
16 0
Cinsel Yönelim Terimleri
Cinsel Yönelim Terimleri
27 0
banner82

En fazla yağış Ercan'da

banner27

Bugün saat 08.00 itibarıyla 24 saat içerisinde ülke genelinde en fazla yağış metrekareye 13 kilogram ile Ercan’da kaydedildi.

banner315
En fazla yağış Ercan'da
banner267

  

Meteoroloji Dairesi’nin yağış raporuna göre, Ercan’ı 8 kg ile Yakınn Doğu Üniversitesi, 6 kilogram ile Mallıdağ, 3 kilogram ile Alayköy ve 2 kilogram ile Türkeli ve Gönendere izledi.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.