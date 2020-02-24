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En fazla yağış Dörtyol'da kaydedildi

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Meteoroloji Dairesi, KKTC genelindeki yağış miktarlarını açıkladı.

En fazla yağış Dörtyol'da kaydedildi

 

  
Daire açıklamasına göre dün 08.00 ile bu sabah 08.00 saatleri arasında metrekareye Dörtyol’da 24, Gazimağusa’da 18, Çayönü’nde 17, Salamis, Geçitkale, Girne ve Yeşilırmak’ta 12, Beyarmudu’nda 11, Sandallar’da 10 kilogram yağış düştü.
Diğer bölgelerde 1 ile 9 kg/m2 arası yağış kaydedildi.

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