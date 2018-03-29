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En fazla yağış Doğancı'ya düştü

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KKTC’de dün sabah 08.00 ile bu sabah 08.00 saatleri arasında en fazla yağmur metrekareye 34 kg ile Doğancı’da kaydedildi.

En fazla yağış Doğancı'ya düştü
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Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 24 saatlik sürede gerçekleşen yağışların yörelere göre dağılımı şöyle:
“Doğancı 34 kg/m², Kalkanlı 33 kg/m², Akdeniz,  Akıncılar 29 kg/m², Taşpınar 26 kg/m², Selvilitepe 25 kg/m², Çamlıbel, Gemikonağı 23 kg/m², Güzelyurt 21 kg/m², Kozanköy, Bostancı 20 kg/m², Lefke 18 kg/m², Beyarmudu, Zaferburnu, Zümrütköy 17 kg/m², Alsancak 16 kg/m²”
Diğer Yağış alan yörelerimizde ise 2 ile 15 Kg/m² arası yağış kaydedildi. 

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