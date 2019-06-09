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En fazla yağış Çayönü ve Ercan’a düştü

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En fazla yağış Çayönü ve Ercan’a düştü
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KKTC’de dün sabah 08.00 ile bu sabah 08.00 saatleri arasında en fazla yağmur metrekareye 5 kg ile Çayönü ve Ercan’a düştü.
Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 24 saatlik sürede gerçekleşen yağışların yörelere göre dağılımı şöyle:
“Çayönü, Ercan 5 kg/m², Ziyamet 4 kg/m², Değirmenlik, Gemikonağı, Yakındoğu Üniversitesi 3 kg/m², Kozanköy, Lefkoşa, Vadili 2 kg/m², Alayköy, Dipkarpaz, Devlet Üretme Çiftliği, Kalkanlı, Gazimağusa, Selvilitepe, Zaferburnu 1 kg/m².”
Diğer yörelerde ise 1 kg/ m² den az yağış kaydedildi.        

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