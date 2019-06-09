En fazla yağış Çayönü ve Ercan’a düştü

KKTC’de dün sabah 08.00 ile bu sabah 08.00 saatleri arasında en fazla yağmur metrekareye 5 kg ile Çayönü ve Ercan’a düştü.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 24 saatlik sürede gerçekleşen yağışların yörelere göre dağılımı şöyle:

“Çayönü, Ercan 5 kg/m², Ziyamet 4 kg/m², Değirmenlik, Gemikonağı, Yakındoğu Üniversitesi 3 kg/m², Kozanköy, Lefkoşa, Vadili 2 kg/m², Alayköy, Dipkarpaz, Devlet Üretme Çiftliği, Kalkanlı, Gazimağusa, Selvilitepe, Zaferburnu 1 kg/m².”

Diğer yörelerde ise 1 kg/ m² den az yağış kaydedildi.