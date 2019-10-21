En fazla yağış Beyarmudu'na

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, KKTC’de dün sabah 08.00 ile bu sabah 08.00 saatleri arasındaki 24 saatlik sürede gerçekleşen yağışların yörelere göre dağılımı şöyle: “Beyarmudu 47 kg/m², Kırıkkale 34 kg/m², İskele 15 kg/m², Gazimağusa, Çayırova 11 kg/m², Pile, Çayönü 10 kg/m², Salamis, Akıncılar 9 kg/m²” Diğer yörelerde ise 1 ile 8 kg/m² arası yağış kaydedildi.
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