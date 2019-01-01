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En fazla yağış Beyarmudu'na

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En fazla yağış Beyarmudu'na
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Meteoroloji Dairesi dün akşamdan bu sabaha kadar en çok yağmurun 47 kg/m2 ile Beyarmudu’nda kaydedildiğini bildirdi.
Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, Beyarmudu’nu 45 kg/m2 ile Çayırova , 36 kg/m2 ile Akdoğan ve 34 kg/m2 ile Devlet Üretme Çiftliği ile Akıncılar takip etti.
Geçitkale ve İskele’de 33 kg/m2 Ercan’da 30 kg/m2 yağmur ölçülürken; yağış alan diğer yerlerde ise 30 kg/ m2‘nin altında yağış tespit edildi.
 

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