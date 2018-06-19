En fazla yağış Akıncılar'a

KKTC’de dün sabah 08.00 ile bu sabah 08.00 saatleri arasında en fazla yağmur metrekareye 26 kg ile Akıncılar ve Kırıkkale’ye düştü.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 24 saatlik sürede gerçekleşen yağışların yörelere dağılımı şöyle:

“Akıncılar ve Kırıkkale’ye 26 kg/m², Akdoğan’a 9 kg/m², Vadili’ye 8 kg/m², Mehmetcik’e 6 kg/m², Beyarmudu’na 3 kg/m², Gazimağusa, Dörtyol ve Sandallar’a 3 kg/m²”

Diğer yörelerde ise 0,1-1 kg/m² arası yağış kaydedildi.