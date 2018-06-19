banner107
“Esas engel bizleriz”
“Esas engel bizleriz”
23 0
İngilizler Kane ile güldü
İngilizler Kane ile güldü
39 0
Son şampiyondan
Son şampiyondan "ACI" başlangıç
69 0
Prag’dan KKTC’ye doğrudan uçuşla geldi
Prag’dan KKTC’ye doğrudan uçuşla geldi
688 0
Demet’le eğlence bir başka
Demet’le eğlence bir başka
98 0
Mesarya’da muhabbetin adresi
Mesarya’da muhabbetin adresi
94 0
Öğrenci kavgasında kan aktı
Öğrenci kavgasında kan aktı
184 0
Dünya Kupası'nda oynayan ilk Kıbrıslı Türk
Dünya Kupası'nda oynayan ilk Kıbrıslı Türk
470 0
banner82
banner147

En fazla yağış Akıncılar'a

banner27

En fazla yağış Akıncılar'a
banner137

KKTC’de dün sabah 08.00 ile bu sabah 08.00 saatleri arasında en fazla yağmur metrekareye 26 kg ile Akıncılar ve Kırıkkale’ye düştü.
Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 24 saatlik sürede gerçekleşen yağışların yörelere dağılımı şöyle:
“Akıncılar ve Kırıkkale’ye 26 kg/m², Akdoğan’a 9 kg/m², Vadili’ye 8 kg/m², Mehmetcik’e 6 kg/m², Beyarmudu’na 3 kg/m², Gazimağusa, Dörtyol ve Sandallar’a 3 kg/m²”
Diğer yörelerde ise 0,1-1 kg/m² arası yağış kaydedildi.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.