En çok yağmur Pile'de

Meteoroloji Dairesi tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre Pileyi metrekareye 13 kg ile Sandallar ve 11 kg ile Geçitkale izledi.
Yağmur yağan diğer yerlerde ise 9 kg/m²’ın altında yağış ölçüldü.
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