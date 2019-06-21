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En çok yağmur Pile'de

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Meteoroloji Dairesi dün sabahtan bu sabaha kadar en çok yağışın metrekareye 14kg ile Pile’de kaydedildiğini belirtti.

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En çok yağmur Pile'de
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Meteoroloji Dairesi tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre Pileyi metrekareye 13 kg ile Sandallar ve 11 kg ile Geçitkale izledi.
Yağmur yağan diğer yerlerde ise 9  kg/m²’ın altında yağış ölçüldü.

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