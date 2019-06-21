En çok yağmur Pile'de

Meteoroloji Dairesi dün sabahtan bu sabaha kadar en çok yağışın metrekareye 14kg ile Pile’de kaydedildiğini belirtti.



Meteoroloji Dairesi tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre Pileyi metrekareye 13 kg ile Sandallar ve 11 kg ile Geçitkale izledi.

Yağmur yağan diğer yerlerde ise 9 kg/m²’ın altında yağış ölçüldü.