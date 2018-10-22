En çok yağmur Lefkoşa'da

Meteoroloji Dairesi, 21-22 Ekim tarihlerinde Selvilitepe Zafer Burnuna 17, Gazimağusa’ya 14, Alayköy’e 13, Devlet Üretme Çifliği’ne 11, Çayırova’ya 10, Alsancak Koruçam’a 7, Yakındoğu Üniversitesi Lefke’ye ise 6 kg/m2 yağış düştüğünü kaydetti
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.