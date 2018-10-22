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En çok yağmur Lefkoşa'da

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Meteoroloji Dairesi dün sabahtan, bu sabaha en çok yağış alan bölgenin 31 kg/m2 ile Lefkoşa olduğunu bildirdi.

En çok yağmur Lefkoşa'da
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Meteoroloji Dairesi, 21-22 Ekim tarihlerinde Selvilitepe Zafer Burnuna 17, Gazimağusa’ya 14, Alayköy’e 13, Devlet Üretme Çifliği’ne 11, Çayırova’ya 10, Alsancak Koruçam’a 7, Yakındoğu Üniversitesi Lefke’ye ise 6 kg/m2 yağış düştüğünü kaydetti

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