En çok yağmur Koruçam'da

Meteoroloji Dairesi, bu sabah 08.00 itibarıyla son 24 saatte en fazla yağışın, metrekareye 19 kg ile Koruçam’da kaydedildiğini açıkladı.

Daire açıklamasına göre, Karaoğlanoğlu’nda 17, Taşpınar, Beyarmudu ve Güzelyurt’ta 16, Bostancı’da 15, Zümrütköy’de 13, Doğancı’da 11, Akdeniz ve Lefke’de 10 kilogram/metrekare yağış kaydedildi.