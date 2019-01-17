En çok yağmur Koruçam'da

Daire açıklamasına göre, Karaoğlanoğlu’nda 17, Taşpınar, Beyarmudu ve Güzelyurt’ta 16, Bostancı’da 15, Zümrütköy’de 13, Doğancı’da 11, Akdeniz ve Lefke’de 10 kilogram/metrekare yağış kaydedildi.
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