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En çok yağmur Değirmenlik'e

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En çok yağmur Değirmenlik'e
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Meteoroloji Dairesi, en çok yağışın Değirmenlik bölgesine düştüğünü kaydetti.

Meteoroloji Dairesi, 30 Eylül’den saat 8.00’den bu sabah 8.00’e kadar geçen sürede gerçekleşen yağışların yörelere göre dağılımını açıkladı.

Bölgelere düşen yağış miktarları şöyle: 

“Değirmenlik’e 50 kg/m², Alevkaya’ya 36 kg/m², Beylerbeyi’ne 33 kg/m², Ercan ve Serdarlı’ya 24 kg/m², Lefkoşa’ya 22 kg/m², Esentepe’ye 17 kg/m², Mallıdağ’a 8 kg/m², Gönendere ve Tatlısu’ya 7 kg/m² ve Yakın Doğu Üniversitesi’ne 5 kg/m²”

Açıklamada, yağış alan diğer yörelerde ise metrekareye 0,1 ile 2 kg arası yağış kaydedildi.

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