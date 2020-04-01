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En çok yağmur Boğaz'a düştü

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En çok yağmur Boğaz'a düştü

Meteoroloji Dairesi, dün sabahtan bu sabaha kadar en çok yağışın metrekareye 11 kg ile Boğaz’da kaydedildiğini bildirdi.
Meteoroloji Dairesi tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre,  Boğaz’ı, metrekareye 9 kg ile Karaoğlanoğlu, 8 kg ile Alsancak ve 6 kg ile Lefkoşa takip etti.
Girne’de 5  kg/m² yağış ölçülürken yağış alan diğer yerlerde metrekareye 5 kg’ına altında yağış tespit edildi.

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