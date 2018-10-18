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En çok yağmur Beyarmudu'na

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En çok yağmur Beyarmudu'na
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Meteoroloji Dairesi, dün saat 08.00 ile bu sabah 08.00 arasında en çok yağışın metre kareye 50 kilogram ile Beyarmudu’na düştüğünü açıkladı. 
Daireden yapılan açıklamada, Alsancak’a 35 kg/m2, Zafer Burnu ve Akdoğan’a 10 kg/m2, Girne ve Lefkoşa’ya 9 kg/m2, Selvilitepe’ye 7 kg/m2, Esentepe, Vadili ve Boğaz’a 5 kg/m2 yağış düştüğü bildirildi. 
Diğer yörelerde de 0,2 ile 4 kg/m2 arası yağış kaydedildi. 

 

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