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En çok yağmur Alsancak ve Malldağ'da

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Meteoroloji Dairesi, dün sabahtan bu sabaha kadarki sürede en çok yağışın metrekareye 12 kilogram ile Alsancak ve Mallıdağ’da ölçüldüğünü bildirdi.

En çok yağmur Alsancak ve Malldağ'da
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Alsancak ve Mallıdağ’ı 9 kilogramla Boğaz ve 6 kilogramla Alevkayası takip ederken yağış alan diğer yerlerde 5 kilogramdan az yağış kaydedild

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