En çok yağmur Akıncılar ve Pile'ye düştü

Açıklamaya göre dün Akıncılar ve Pile’de metrekareye 10; Sandallar ve Kaleburnu’nda metrekareye 6; Tatlısu ve Beyarmudu’nda metrekareye 3; Lefke, İskele, Çayönü ve Mehmetçik’te metrekareye 2; Geçitkale, Gemikonağı, Ercan, Lefkoşa, Taşkent, Taşpınar, Türkeli ve Ziyamet’te metrekareye 1 kilo yağmur düştü.
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