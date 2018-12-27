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En çok yağışı Ziyamet ve Akıncılar aldı

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Meteoroloji Dairesi verilerine göre en çok yağış Ziyamet ve Akıncılar’a düştü.

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En çok yağışı Ziyamet ve Akıncılar aldı
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Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya götre,dün 08:00 ile bugün 08:00 saatleri arasında metrekareye Ziyamet’e 7, Akıncılar’a 5, Yenierenköy’e 4; Sipahi, Gazimağusa ve Kaleburnu’na 3, Kantara, Taşpınar, Kozanköy, Mehmetcik, Selvilitepe, Boğaz, Çayırova, Dipkarpaz ve Lefkoşa’ya 2, Türkeli, Girne, Karaoğlanoğlu ve Taşkent’e de 1 kilogram yağış düştü

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