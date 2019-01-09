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En çok yağışı Dipkarpaz aldı

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Meteoroloji Dairesi, son 24 saatte en çok yağışın Dipkarpaz bölgesine düştüğünü açıkladı.

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En çok yağışı Dipkarpaz aldı
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Meteoroloji Dairesi’nden yapılan yazılı açıklamada, dün saat 08:00’den bugün saat 08:00’e kadar  arasında gerçekleşen yağışlarda en çok yağışı, 15 kg/m² ile Dipkarpaz bölgesinin aldığı kaydedildi.

 Ölçülen yağış miktarları şöyle:

 “Dipkarpaz: 15 kg/m²; Yeşilırmak: 14 kg/m²; Güzelyurt, Zafer Burnu, Kozanköy, Kalkanlı:  13 kg/m²; Kantara, Çamlıbel, Beyarmudu: 12 kg/m²; Mallıdağ, Gemikonağı: 11 kg/m²;

Taşpınar, Türkeli: 10 kg/m²; Lefke, Kaleburnu:  9 kg/m²”.

 Açıklamada, diğer yörelere ise 0,4  ile 8  kg/m² arası yağış düştüğü kaydedildi.

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