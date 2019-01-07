En çok yağış Ziyamet ve Mehmetçik'e

Meteoroloji Dairesi son 24 saatte ülke genelinde meydana gelen yağış miktarlarını açıkladı.

Ülkeye dün 8.00 ve bu sabah 08.00 arasında metrekareye Ziyamet ve Mehmetcik’te 15, Çamlıbel’de 14, Alevkaya ve Kalkanlı’da 13, Yeşilırmak’ta 12, Pile ve Dipkarpaz’da 11, Akdeniz, Gemikonağı, Alsancak, Türkeli ve Kozanköy’de 9, Gaziveren ve Kantara’da 8 kilogram yağış düştü.

Taşpınar, Akıncılar, Doğancı, Selvilitepe, Zafer Burnu, Beylerbeyi, Karaoğlanoğlu, Mallıdağ’da 7, Dörtyol, Girne, Yenierenköy, Lefkoşa, Tatlısu ve Boğaz’da 6, Sipahi, Bostancı, Güzelyurt ve Lefke’de 5 kilogram yağmur kaydedildi.