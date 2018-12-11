En çok yağış Zafer Burnu'na

Meteoroloji Dairesi, bu sabah 08.00 itibarıyla son 24 saatte metrekareye düşen yağış miktarlarını açıkladı.

Daire açıklamasına göre, göre KKTC’de dün sabah 08.00 ile bu sabah 08.00 arasında metrekareye, Zafer Burnu, İskele ve Ziyamet’te 5, Yeşilırmak ve Yenierenköy’de 4, Koruçam Sipahi, Mehmetcik, Dipkarpaz ve Geçitkale’de 3, Ercan, Gazimağusa, Girne, Gemikonağı, Sandallar, Kalkanlı, Lefke, Salamis, Alevkayası, Çayırova, Karaoğlanoğlu ve Tatlısu’da 1 kilogram yağış kaydedildi.