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En çok yağış Yeşilırmak’ta

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Meteoroloji Dairesi’nin ölçümlerine göre, dün ve dün gece en çok yağış Yeşilırmak’ta kaydedildi

En çok yağış Yeşilırmak’ta

Meteoroloji Dairesi’nin ölçümlerine göre, dün ve dün gece en çok yağış Yeşilırmak’ta kaydedildi. Yeşilırmak’ta metrekareye 49 kg yağmur düştü.
Meteoroloji Dairesi’nin açıklamasına göre, diğer bölgelerde kaydedilen yağış miktarları şöyle: “Lefkoşa 21 kg/m², Serdarlı 18 kg/m², Alayköy 17 kg/m², Yakındoğu Üniversitesi     15 kg/m², Geçitkale ve Taşkent 14 kg/m², Boğaz 12 kg/m², Akıncılar 11 kg/m², Esentepe 10 kg/m².”
Yağış alan diğer yörelerde ise 0,2 ile 9 kg/m²  arası yağmur düştü.

 

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