En çok yağış Yeni Erenköy'e

Meteoroloji Dairesi, 24 saatte en fazla yağışın kaydedildiği Yenierenköy’de metrekareye 27 kilogram yağışın düştüğünü açıkladı.



Meteoroloji Dairesi’nin dün sabah 08.00’nden bu sabah 08.00’e kadar en az yağış 4 kilogramla Selvilitepe, Gönendere ve Lefke’de kaydedildi.



Yörelerin metrekareye göre aldığı yağış oranı şöyle:



“Yenierenköy 27, Gazimağusa 18, Kantara ve Ziyamet 16, Mallıdağ 14, Mehmetçik ve Koruçam 11, Çamlıbel 9, Lefkoşa ve Alevkayası 8, Dipkarpaz 7, Geçitkale, Yeşilırmak, Tatlısu ve Esentepe 5, Selvilitepe, Gönendere ve Lefke 4 kilogram.”