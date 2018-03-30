banner107
Sahaya silahla inen PAOK başkanına rekor ceza
Sahaya silahla inen PAOK başkanına rekor ceza
13 0
Kutlu Adalı Basın Ödülleri sahiplerini buldu
Kutlu Adalı Basın Ödülleri sahiplerini buldu
16 0
Ergazi Kavşağı'nda korkutan kaza
Ergazi Kavşağı'nda korkutan kaza
215 0
Londra dünyanın en büyük finans merkezi
Londra dünyanın en büyük finans merkezi
41 0
Terlik yutan piton ameliyat edildi
Terlik yutan piton ameliyat edildi
30 0
Cesaretleriyle Dünyayı Değiştiren Kız Çocukları
Cesaretleriyle Dünyayı Değiştiren Kız Çocukları
42 0
23 0
19 0
banner82
banner147

En çok yağış Yeni Erenköy'e

banner27

En çok yağış Yeni Erenköy'e
banner137

Meteoroloji Dairesi, 24 saatte en fazla yağışın kaydedildiği Yenierenköy’de metrekareye 27 kilogram yağışın düştüğünü açıkladı.

Meteoroloji Dairesi’nin dün sabah 08.00’nden bu sabah 08.00’e kadar en az yağış 4 kilogramla Selvilitepe, Gönendere ve Lefke’de kaydedildi.

Yörelerin metrekareye göre aldığı yağış oranı şöyle:

“Yenierenköy 27, Gazimağusa 18, Kantara ve Ziyamet 16, Mallıdağ 14, Mehmetçik ve Koruçam 11, Çamlıbel 9, Lefkoşa ve Alevkayası 8, Dipkarpaz 7, Geçitkale, Yeşilırmak, Tatlısu ve Esentepe 5, Selvilitepe, Gönendere ve Lefke 4 kilogram.”

banner104
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.