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En çok yağış Türkeli'ye düştü

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En çok yağış Türkeli'ye düştü
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Meteoroloji Dairesi, bu sabah saat 08.00 itibarıyla 24 saat içerisinde  en çok yağışın 30 kg/ m² ile Türkeli’ye düştüğünü açıkladı. 

Daireden yapılan yazılı açıklamaya göre, yağışların yörelere göre dağılımı şöyle:

“Türkeli: 30 kg/m²; Selvilitepe-Çamlıbel: 27 kg/m²; Kozanköy: 24 kg/m²; Koruçam:23kg/m²; Boğaz: 21 kg/m²; Esentepe: 19 kg/m²; Güzelyurt-Yakın Doğu Üniversitesi:17kg/m²; Alayköy: 15 kg/m²; Bostancı: 14 kg/m²”

Açıklamada, yağış alan diğer yörelerde ise 1 ile 13 kg/m² arası yağış kaydedildiği belirtildi.

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