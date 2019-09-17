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En çok yağış Tatlısu'ya düştü

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En çok yağış Tatlısu'ya düştü
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Meteoroloji Dairesi, bu sabah itibarıyla son 24 saate en çok yağış alan bölgenin, metrekareye 31 kilogramla Tatlısu olduğunu açıkladı.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, dün sabah saat 08.00 ile bu sabah 08:00 arasındaki sürede gerçekleşen yağışların yörelere göre dağılımı şöyle: 

“Tatlısu: 31 Kg/M², Beylerbeyi: 26 Kg/M², Mallıdağ: 25 Kg/M², Esentepe: 21 Kg/M², Alevkaya: 18 Kg/M², Sandallar:14 Kg/M²”

Yağış alan diğer yörelerde ise 1 ile 7 kg/m² arası yağış kaydedildiği belirtildi.

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