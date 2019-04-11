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En çok yağış Mallıdağ'a düştü

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En çok yağış Mallıdağ'a düştü
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Meteoroloji Dairesi, Mallıdağ’da metrekareye 31 kilogram yağış düştüğünü, 24 saatte en fazla yağışın burada kaydedildiğini açıkladı.

Meteoroloji Dairesi’nin dün sabah 08.00’nden bu sabah 08.00’e kadar olan 24 saatlik verilerine göre, en fazla ikinci yağışı alan bölge de Tatlısu oldu. Tatlısu’da metrekareye 29 kilogram yağış düştü.

Yörelerin metrekareye göre aldığı yağış oranı şöyle:

“Mallıdağ 31, Tatlısu 29, Mehmetcik 17, Ziyamet 10, Değirmenlik 9, Yenierenköy 8, Alevkayası 7  kilogram. Diğer yörelerde 0,1 ile 6 kilogram arası yağış kaydedildi.”

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