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En çok yağış Mağusa'ya

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Ülkede dün sabahtan, bu sabaha kadar en çok yağışı 11 kg/m² ile Gazimağusa’nın aldığı bildirildi.

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En çok yağış Mağusa'ya
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Meteoroloji Dairesi’ne göre, 9-10 Aralık tarihlerinde metrekareye Yeşilırmak’ta 8, Pile’de 7, Taşpınar, Doğancı, Ercan’da 5, Lefke, Gaziveren, Geçitkale, Çamlıbel, Devlet Üretme Çiftiliği’ne 4, Dipkarpaz, Beyramudu, Gemikonağı, Kalkanlı, Akıncılar, Vadili, Güzelyurt, Çayönü, Salamis ve Bostancı’ya ise 3 kg yağış düştü. 

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