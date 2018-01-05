En çok yağış Kanatara ve Zafer Burnu'nda kaydedildi

Daireden yapılan açıklamaya göre yağışların yörelere göre dağılımı şöyle:
“Kantara 42 kg/m², Zafer Burnu 35 kg/m², Tatlısu 30 kg/m², Yenierenköy 27 kg/m², Mehmetçik 26 kg/m², Beyarmudu 24 kg/m², Esentepe 23 kg/m², Kaleburnu 22 kg/m², Akdoğan 21 kg/m², Çayırova 20 kg/m².”
Yağış alan diğer yörelerde ise 1- 19 kg/m² arası yağış kaydedildi.
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