banner107
banner69
40 0
39 0
 
Hazinesi yüreğinde saklı adam; Paulo Coelho
Hazinesi yüreğinde saklı adam; Paulo Coelho
42 0
Doğayla baş başa 40 yıl
Doğayla baş başa 40 yıl
51 0
100 yılın en piskopat film karakterleri
100 yılın en piskopat film karakterleri
36 0
Ronaldo'dan gövde gösterisi
Ronaldo'dan gövde gösterisi
32 0
79 0
banner108

En çok yağış Kanatara ve Zafer Burnu'nda kaydedildi

banner27

Meteoroloji Dairesi, dün saat 08.00 ile bugün saat 08.00 arasında en çok yağışın Kantara ve Zafer Burnu’nda kaydedildiğini açıkladı.

banner109
En çok yağış Kanatara ve Zafer Burnu'nda kaydedildi
banner87

 

  

Daireden yapılan açıklamaya göre yağışların yörelere göre dağılımı şöyle: 

“Kantara 42  kg/m², Zafer Burnu 35  kg/m², Tatlısu 30  kg/m², Yenierenköy 27  kg/m², Mehmetçik 26  kg/m², Beyarmudu 24  kg/m², Esentepe 23  kg/m², Kaleburnu 22  kg/m², Akdoğan 21  kg/m², Çayırova 20  kg/m².”

Yağış alan diğer yörelerde ise 1- 19  kg/m² arası  yağış kaydedildi.

banner104
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.