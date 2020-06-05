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En çok yağış Kaleburnu'nda kaydedildi

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Meteoroloji Dairesi, en çok yağışı metrekareye 2.2 kg ile Kaleburnu’nun aldığını açıkladı.

En çok yağış Kaleburnu'nda kaydedildi

  

Meteoroloji Dairesi’nden verilen bilgiye göre, dün sabahtan bu sabaha kadar Kaleburnu’ndan Mehmetçik ve Lefkoşa’da metrekareye 0.1 kg yağış düştü.

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