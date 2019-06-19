En çok yağış Geçitkale'ye düştü

Meteoroloji Dairesi’nin açıklamasına göre, Geçitkale’yi 21 kg/m² ile İskele, 19 kg/m² ile Dörtyol ve 18 kg/m² ile Ercan takip etti.
Mehmetcik’te ise metrekareye 17 kg yağış ölçülürken yağış alan diğer yerlerde metrekareye 11 kg’ın altında yağış ölçüldü.
Meteoroloji Dairesi dün sabahtan bu sabaha kadar en çok yağışın metrekareye 61 kilogramla Geçitkale’de kaydedildiğini bildirdi.
Meteoroloji Dairesi’nin açıklamasına göre, Geçitkale’yi 21 kg/m² ile İskele, 19 kg/m² ile Dörtyol ve 18 kg/m² ile Ercan takip etti.