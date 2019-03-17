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En çok yağış Esentepe'ye

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En çok yağış Esentepe'ye
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Ülkede dün sabahtan bu sabaha kadar en çok yağış, metrekareye 20 kg. yağmurun düştüğü Esentepe’de kaydedildi.
Meteoroloji Dairesi’nin açıklamasına göre, Esentepe’ye 20kg, Boğaz’a 16 kg, Kalkanlı, Tatlısu, Selvilitepe ve Zaferburnu’na 6 kg, Girne’ye 5 kg, Zümrütköy ve Alevkaya’ya 4 kg, Mehmetçik’e 3 Kg, Devlet Üretme Çiftliği, Kozanköy, Türkeli, Çayönü, Dipkarpaz ve Alayköy’e 2 kg yağış düştü.

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