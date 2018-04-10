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En çok yağış Esentepe ve Beylerbeyi'ne düştü

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Esentepe ve Beylerbeyi, dünden beri ülkeyi etkisi altına alan yağışlı havadan en çok faydalanan bölge oldu. Esentepe’de metrekareye 55, Beylerbeyi’ne ise metrekareye 40 kilogram yağış düştü.

En çok yağış Esentepe ve Beylerbeyi'ne düştü
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Meteoroloji Dairesi’nin dün 08.00’den bu sabah 08.00’e kadar geçen 24 saatlik sürede yaptığı ölçümlere göre,  Akıncılar’da 18, Tatlısu’da 16, Lefkoşa’da 15, Alayköy ve Girne’de 14, Alevkaya’da 12, Mallıdağ’da 11, Türkeli, Boğaz ve Yeşilırmak’ta 10, Serdarlı ve Değirmenlik’te 7 kilogramlık yağmur kaydedildi.

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