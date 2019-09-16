 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
banner69
13 0
13 0
 
Hentbolda sezon festivalle kapandı
Hentbolda sezon festivalle kapandı
21 0
Dünya Kupası İspanya'nın
Dünya Kupası İspanya'nın
17 0
DAÜ 40. Yılını görkemli konserle kutladı
DAÜ 40. Yılını görkemli konserle kutladı
8 0
Yeşilırmak, Verigo Festivali’yle renklendi
Yeşilırmak, Verigo Festivali’yle renklendi
13 0
Polis, Lefkoşa ve İskele’de göz açtırmadı
Polis, Lefkoşa ve İskele’de göz açtırmadı
7 0
banner82

En çok yağış Esentepe'de kaydedildi

banner27

Meteoroloji Dairesi dün sabahtan bu sabaha kadar en çok yağışın metrekareye 43 kg ile Esentepe’de kaydedildiğini açıkladı.

En çok yağış Esentepe'de kaydedildi
banner267

  

Meteoroloji Dairesi tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Esentepe’yi metrekareye  40 kg ile Beyarmudu ve 30 kg/m² ile Sandallar takip etti.
Geçitkale’de16 kg/m²ölçülürken yağış alan diğer yerlerde ise 16 kg/m² ‘nin altında yağış kaydedildi.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.