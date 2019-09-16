En çok yağış Esentepe'de kaydedildi

Meteoroloji Dairesi dün sabahtan bu sabaha kadar en çok yağışın metrekareye 43 kg ile Esentepe’de kaydedildiğini açıkladı.

Meteoroloji Dairesi tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Esentepe’yi metrekareye 40 kg ile Beyarmudu ve 30 kg/m² ile Sandallar takip etti.

Geçitkale’de16 kg/m²ölçülürken yağış alan diğer yerlerde ise 16 kg/m² ‘nin altında yağış kaydedildi.