banner107
Sigara yasağına denetim yapılmıyor
Sigara yasağına denetim yapılmıyor
37 0
CONİFA takımları hedeflerini anlattı
CONİFA takımları hedeflerini anlattı
63 0
Milliler galibiyet için sahaya çıkacak
Milliler galibiyet için sahaya çıkacak
66 0
106 0
KTÖS turnuvasında şampiyon Solidarity
KTÖS turnuvasında şampiyon Solidarity
116 0
Dede Tahir Lord Gönyeli'de defnedildi
Dede Tahir Lord Gönyeli'de defnedildi
377 0
“Şampiyonluk için yola çıkacağız”
“Şampiyonluk için yola çıkacağız”
162 0
Enduro heyecanı, İskele’de yaşandı
Enduro heyecanı, İskele’de yaşandı
153 0
banner82
banner147

En çok yağış Ercan, Alevkaya ve Alayköy'e düştü

banner27

Meteoroloji Dairesi’ne göre en çok yağış Ercan, Alevkaya ve Alayköy’e düştü.

En çok yağış Ercan, Alevkaya ve Alayköy'e düştü
banner137

 

 

Daire tarafından dün 08.00 ile bugün 08.00 arasında yapılan ölçümlere göre, metrekare başına Ercan 38, Alevkaya 31, Alayköy 27, Yenierenköy 24, Gönendere 21, Kantara, 18; Zümrütköy, Değirmenlik ve Mallıdağ 16, Kalkanlı 15, Türkeli 14; Selvilitepe, Esentepe ve Serdarlı 12, Dörtyol 9, Tatlısu 6, Bostancı 5, Geçitkale 4 kilogram yağış aldı

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.