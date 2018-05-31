Meteoroloji Dairesi’ne göre en çok yağış Ercan, Alevkaya ve Alayköy’e düştü.





Daire tarafından dün 08.00 ile bugün 08.00 arasında yapılan ölçümlere göre, metrekare başına Ercan 38, Alevkaya 31, Alayköy 27, Yenierenköy 24, Gönendere 21, Kantara, 18; Zümrütköy, Değirmenlik ve Mallıdağ 16, Kalkanlı 15, Türkeli 14; Selvilitepe, Esentepe ve Serdarlı 12, Dörtyol 9, Tatlısu 6, Bostancı 5, Geçitkale 4 kilogram yağış aldı