En çok yağış Dipkarpaz'a

Meteoroloji Dairesi dün sabahtan bu sabaha kadar en çok yağışın metrekareye 44 kg ile Dipkarpaz’da kaydedildiğini bildirdi.

Dipkarpaz’ı, metrekareye 39 kg ile Mahmetcik ile Kantara, 31 kg ile Zaferburnu ve 27 kg ile Gazimağusa izledi. Yenierenköy ile Çayırova’da 23 kg/m² yağmur ölçülürken yağış alan diğer yerlere 20 kg/m²’nin altında yağmur düştüğü belirlendi.