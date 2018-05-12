Ülke genelinde, bu sabah itibarıyla son 24 saatte en çok yağış Dipkarpaz’a düştü.









Meteoroloji Dairesi’nden verilen bilgiye göre, dün sabah saat 08:00 ile bugün 08:00 arasında metrekareye Dipkarpaz‘da 10.6, Beyarmudu’nda0.7, Zafer Burnu’nda 0.3,Kaleburnu ve Salamis’e 0.2, Kırıkkale’ye 0.1 kilogram yağış düştü