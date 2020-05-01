En çok yağış Alevkaya'sına düştü

Dairenin dün 08:00 ile bugün 08:00 arasında yaptığı ölçümlere göre metrekareye Alevkaya 51, Esentepe 13, Mallıdağ 8, Dörtyol 5; Alayköy, Serdarlı ve Ziyamet 4; Tatlısu, Mehmetçik ve Yenierenköy 3 kilogram, diğer yöreler ise 0.2 ile 2 kilogram arasında yağış aldı.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.