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En çok yağış Alevkaya'sına düştü

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Meteoroloji Dairesi’nin verilerine göre dün en çok yağış Alevkaya’ya düştü.

En çok yağış Alevkaya'sına düştü

   

Dairenin dün 08:00 ile bugün 08:00 arasında yaptığı ölçümlere göre metrekareye Alevkaya 51, Esentepe 13, Mallıdağ 8, Dörtyol 5; Alayköy, Serdarlı ve Ziyamet 4; Tatlısu, Mehmetçik ve Yenierenköy 3 kilogram, diğer yöreler ise 0.2 ile 2 kilogram arasında yağış aldı.

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