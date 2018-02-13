En çok Tatlısu'ya

KKTC’de dün sabahtan bu sabaha en çok yağış, metrekareye 7 kilogram yağmur düşen Tatlısu’da kaydedildi.



Meteoroloji Dairesi’nin açıkladığı dün sabah 08.00’den bu sabah 08.00’e kadarki döneme ilişkin hava raporuna göre bölgelerde metrekareye düşen yağış miktarı şöyle:



“Tatlısu’ya 7 Kg; Alsancak’a 4 Kg; Yenierenköy, Kantara ve Koruçam’a 3 Kg; Çamlıbel, Beylerbeyi, Kaleburnu, Dipkarpaz, Girne, Kozanköy ve Esentepe’ye 2 Kg; Akdeniz, Selvilitepe, Boğaz, Mallıdağ, Mehmetcik, Çayırova, Gemikonağı ve Zafer Burnu’na 1 Kg”



Yağış alan diğer yörelerde ise metrekareye 1 kilogramdan az yağış kaydedildi.