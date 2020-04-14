En çok corona vakası görülen ülkeler listesi güncellendi

Corona virüs salgınında vaka sayısı dünya genelinde 2 milyona dayandı.

İlk corona virüsü vakasının 11 Mart’ta açıklandığı Türkiye’de vaka sayısı dün itibarıyla 61 bin 49’a yükseldi. Salgınla mücadelede 35’inci günü geride bırakan Türkiye, en çok vaka görülen 10 ülke listesinin dokuzuncu sırasında yer alıyor. Onuncu sıradaki Belçika‘daki vaka sayısı 30 bin 46’ya ulaştı.

Listenin ilk sırasında 587 bin 173 vakayla ABD bulunuyor. İlk doğrulanan vakanın 21 Ocak günü açıklandığı ülkede şimdiye kadar 23 bin 644 kişi hayatını kaybetti. İkinci sırada 170 bin 99 vakayla İspanya, üçüncü sırada ise 159 bin 516 vakayla İtalya yer alıyor.

EN ÇOK VAKANIN YAŞANDIĞI 10 ÜLKE

1- ABD: 587 bin 173

2- İspanya: 172 bin 541

3- İtalya: 159 bin 516

4- Fransa: 136 bin 779

5- Almanya: 130 bin 72

6- İngiltere: 88 bin 621

7- Çin: 82 bin 249

8- İran: 73 bin 303

9- Türkiye: 61 bin 49

10- Belçika: 30 bin 589

EN ÇOK ÖLÜMÜN YAŞANDIĞI 10 ÜLKE

1- ABD: 23 bin 644

2- İtalya: 20 bin 465

3- İspanya: 18 bin 56

4- Fransa: 14 bin 967

5- İngiltere: 11 bin 329

6- İran: 4 bin 585

7- Belçika: 3 bin 903

8- Çin: 3 bin 341

9- Almanya: 3 bin 194

10- Hollanda: 2 bin 823

TÜRKİYE'DE SON DURUM

Türkiye'de ilk corona virüsü vakasının ortaya çıkmasının ardından 35 gün geçti. Dün 98 kişinin vefat etmesiyle 11 Mart'tan bu yana ölü sayısı 1296'ya çıktı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yapılan toplam test sayısını 410 bin 556, toplam vaka sayısını 61 bin 49 olarak açıkladı. Koca'nın paylaştığı verilere göre yoğun bakımdaki hasta sayısı 1786 entübe hasta sayısı 1063, iyileşen vaka sayısı ise 3957 oldu.

EN ÇOK VEFAT YAŞANAN 12'NCİ ÜLKE

Türkiye, 1296 vefatla en çok ölümün yaşandığı 12'nci ülke oldu.