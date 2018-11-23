En büyük sorun ulaşım ve pahalılık

YÖK tarafından yapılan öğrenci anketinde “Neden KKTC üniversitelerinin tercih edilmediği’ sorusuna öğrencilerin yüzde 34,32’si “KKTC’ye ulaşım ve yaşam giderlerinin fazla olması” yanıtını verdi

YÖK tarafından yapılan öğrenci anketinde çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı. KKTC Üniversitelerinin de yer aldığı ankette; ‘Neden KKTC üniversitelerinin tercih edilmediği’ net ifadelerle anlatıldı. Anket çalışmasında; “Tercih kullanmayan adayların %34,32’si “KKTC’ye ulaşım ve KKTC’de yaşam giderlerinin fazla olması”; %31,48’i “öğrenim ücretlerinin yüksek olması”; %10,49’u “Tercih yapabileceğim KKTC üniversitelerindeki eğitimin kalitesiyle ilgili kaygılarım” nedeniyle KKTC üniversitelerini tercih etmediğini belirtti. Adayların, gerek Devlet, gerek Vakıf ve gerekse KKTC Üniversitelerini tercih etmemelerinin başlıca nedenleri arasında % 10 civarında bir oranla için eğitimin kalitesiyle ilgili kaygılar yeralmaktadır’’ ifadelerine yer verildi.