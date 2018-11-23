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En büyük sorun ulaşım ve pahalılık

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YÖK tarafından yapılan öğrenci anketinde “Neden KKTC üniversitelerinin tercih edilmediği’ sorusuna öğrencilerin yüzde 34,32’si “KKTC’ye ulaşım ve yaşam giderlerinin fazla olması” yanıtını verdi

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En büyük sorun ulaşım ve pahalılık
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YÖK tarafından yapılan öğrenci anketinde çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı. 

KKTC Üniversitelerinin de yer aldığı ankette; ‘Neden KKTC üniversitelerinin tercih edilmediği’ net ifadelerle anlatıldı.

Anket çalışmasında; “Tercih kullanmayan adayların %34,32’si “KKTC’ye ulaşım ve KKTC’de yaşam giderlerinin fazla olması”; %31,48’i “öğrenim ücretlerinin yüksek olması”; %10,49’u “Tercih yapabileceğim KKTC üniversitelerindeki eğitimin kalitesiyle ilgili kaygılarım” nedeniyle KKTC üniversitelerini tercih etmediğini belirtti.

Adayların, gerek Devlet, gerek Vakıf ve gerekse KKTC Üniversitelerini tercih etmemelerinin başlıca nedenleri arasında % 10 civarında bir oranla için eğitimin kalitesiyle ilgili kaygılar yeralmaktadır’’ ifadelerine yer verildi.

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