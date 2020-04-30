“En büyük mağduriyeti yine işçiler yaşıyor”

TDP lideri Özyiğit, hükümetin koronavirüsle mücadele kapsamında ilk olarak maaş ve ücretlere el uzattığını, işçiyi, emekçiyi mağdur ettiğini, işsizlik ödeneğini de yarı yarıya düşürdüğünü belirtti

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, 1 Mayıs'ın tüm emekçilerin savaşsız, sömürüsüz, barış içinde bir dünya kurma özlemiyle, birlik, mücadele ve dayanışma günü olduğunu belirterek, eşit, özgür ve kardeşçe bir dünya kurulana kadar mücadelenin devam edeceğini kaydetti. Kıbrıs Türk halkının da özgürlük, barış, adalet ve eşitlik içinde yaşamayı hat ettiğini ve bu yöndeki mücadelenin sürdüğünü kaydeden Özyiğit, son dönemde gerek sağlık, gerekse ekonomik anlamda virüs kaynaklı olumsuz gelişmeler yaşansa da, bu mücadelenin eninde sonunda başarıya ulaşacağına inanç belirtti.

TDP Başkanı Özyiğit, '1 Mayıs İşçi Bayramı' nedeniyle yayımladığı mesajda, önceleri işçilerin iş, aş ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi talebiyle başlayan 1 Mayıs'ın, faşizme, şovenizme ve savaşlara karşı çıkarak, daha özgür, daha demokratik ve daha barışçıl bir dünya düzeni talep etmekte olduğunu vurguladı.

Acımasız sömürü düzenine karşı çıkıp örgütlenerek direnmeye çalışan işçi ve emekçilerin dünyanın neresinde olursa olsun bir yandan savaşların son bularak kalıcı barışın sağlanması, diğer yandan da açlığa, yoksulluğa karşı direnerek çalışma koşullarının iyileştirilmesi için mücadele ettiklerini anımsatan Özyiğit, buna karşın ekonomik krizlerde, doğal afet ve salgın hastalıklarla mücadelede yönetenlerin aklına ilk olarak çalışanların haklarını budamak, maaşlarına el uzatmak, hatta onları işten atmak geldiğini kaydetti.

“İŞÇİYİ, EMEKÇİYİ MAĞDUR ETTİLER”

Bu durumun benzerinin şimdilerde maalesef ülkemizde yaşandığını belirten Özyiğit, UBP-HP hükümetinin de koronavirüsle mücadele kapsamında ilk olarak maaş ve ücretlere el uzattığını, işçiyi, emekçiyi mağdur ettiğini ifade etti. İşten çıkarmayı bile yasaklayamayan hükümetin, işsizlik ödeneğini de yarı yarıya düşürdüğünü belirten Özyiğit, iş yerleri kapandığı için binlerce insanın da açlığa mahkum edildiğini ifade etti. Tüm bunlarla yetinmeyen hükümetin mağdur olan insanlarımıza yardım elini uzatan belediyelerin gelirlerinden de kesinti yaptığını kaydeden Özyiğit, “Bu dönemde en büyük mağduriyeti maalesef yine işçi ve emekçi kardeşlerimiz yaşamaktadır” dedi.

Yaşanan gelişmelerin sendikalaşma ve örgütlenmenin önemini net bir şekilde gösterdiğini belirten Özyiğit şunları kaydetti: “Sendikalı örgütlü olan kamu çalışanları maaş ve ücretlerinden kesinti yapılsa da, iş garantisine sahipken, özel sektör çalışanları örgütsüz ve iş güvencesinden yoksunlar. Yeni dönemde buna son verilerek, tüm çalışanların sendikalaşma, örgütlenme hakkının sağlanması ve güvence altına alınması için adımlar atılmalı, bunun yanı sıra kayıt dışı işçi çalıştırılması kesinlikle yasaklanmalıdır.”

“YERLİ ÜRETİM TEŞVİK EDİLİP, YERLİ İSTİHDAM DESTEKLENMELİ”

Bu dönemin çökmüş sistemin yeniden kurgulanması adına da bir fırsat olabileceğini kaydeden Özyiğit, yerli üretimin teşvik edilip koruma altına alınması, yerli istihdamın desteklenmesi ve kendi ayakları üzerinde duracak ve kendi kararlarını alıp yönetecek bir yapının yaratılmasının önemine vurgu yaptı.

TDP Genel Başkanı Özyiğit, bu yıl 1 Mayıs’ta alanlar ve meydanlar yerine evlerimizde sağlıklı ve güvende kalınması, her şeye rağmen fikirsel ve düşünsel anlamda üretmekten vazgeçilmemesi gerektiğini kaydederek, “1 Mayıs İşçi Bayramını kutladı.