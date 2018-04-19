En acı veda

Kalp krizi sonucu 38 yaşında hayata veda eden Merit Lefkoşa Otel’in Yiyecek İçecek Müdür Yardımcısı Hikmet Ersoy için otel önünde tören düzenlendi. Gözyaşlarının sel olduğu törende kimse bu erken vedaya inanmak istemedi

38 yaşında hayata veda eden Merit Lefkoşa Otel’in Yiyecek İçecek Müdür Yardımcısı Hikmet Ersoy, memleketi Mersin’de son yolculuğuna uğurlandı.

Geçtiğimiz Pazar günü kalp krizi geçirerek yaşamını yitiren Hikmet Ersoy için gözyaşları sel oldu.

Kısa süre önce vefat eden Merit Lefkoşa Otel’in satış pazarlama Müdürü Mustafa Binbaşıoğlu’nun acısı hala tazeyken, bir aile üyesini daha kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşayan Merit Lefkoşa Hotel ailesi, değerli arkadaşları Hikmet Ersoy için son görevlerini yerine getirmek üzere otel önünde tören düzenledi.

Törene tüm Merit Otellerinden gelen Yönetici ve personellerinin yanı sıra, Merhum Hikmet Ersoy’un ailesi, kurum ve kuruluşlar katılırken, adanın dört bir yanından gelen eski çalışma arkadaşları da merhumu yalnız bırakmadılar. Okunan duanın ardından, Merit Lefkoşa Hotel personeli ve sevenlerinin duaları ile otelden ayrılan merhumun naaşı, ailesi, Merit Lefkoşa Hotel Genel Müdürü Mine Gürses ve çalışma arkadaşları tarafından Türkiye’ye götürülerek, Memleketi Mersin’in Erdemli İlçesi, Şahna köyü camisinde kılınan ikindi namazına müteakip defnedildi.