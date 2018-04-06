En acı veda

İstanbul'daki evinde ölü bulunan Milli Eğitim Eski Bakanı Canan Öztoprak'ın 33 yaşındaki oğlu Çetin Öztoprak son yolculuğuna uğurlandı

Murat ASLAN

İstanbul’da ikamet ettiği evde ölü bulunan Milli Eğitim Eski Bakanı Canan Öztoprak'ın oğlu 33 yaşındaki Çetin Öztoprak dün son yolculuğuna uğurlandı.

Öztoprak, Lefkoşa İsmail Safa Camii'nde kılınan öğle namazının ardından Lefkoşa Kabristanlığı'nda toprağa verildi.

Devlet ve hükümet yetkililerinin de katıldığı cenaze töreninde acılı aile gözyaşlarına boğuldu. Evlatlarını genç yaşta kaybederek acıların en büyüğünü yaşayan Canan Öztoprak ve eşi Salih Öztoprak tek tek taziyeleri kabul etti.

Çetin Öztoprak'ın ölümü ile ilgili geniş çaplı soruşturma yapan İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilk bulguların "intihar" olduğunu tespit etmişti.

33 yaşındaki Çetin Öztoprak kurye hizmeti sunan ‘KapGel’ isimli mobil uygulamanın CEO’su idi.