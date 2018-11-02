En acı veda

Gönyeli’de cinayete kurban giden 45 yaşındaki Gülbahar Ulutan, Lefkoşa’da toprağa verildi. Katil zanlısı ise hala aranıyor.

Gönyeli’de önceki gün cinayete kurban giden 45 yaşındaki Gülbahar Ulutan, dün Lefkoşa’da toprağa verildi.

Temizlik yapmaya gittiği evde, bir süredir kendisini takip eden eski sevgilisi Fatih Çıkrıkçı tarafından 13 yerinden bıçaklanan Gülbahar Ulutan hayatını kaybetmişti.

Ölümüyle ailesinin ve sevenlerinin yasa boğulduğu Ulutan, Lefkoşa İsmail Cami’de bugün kılınan ikindi namazı ardından gözyaşları içerisinde defnedildi.

Katil zanlısı hala aranıyor

Polis, Gülbahar Ulutan cinayetiyle ilgili aranan Fatih Çıkrıkçı’nın farklı fotoğraflarını yayımladı.

Polis Basın Subaylığı açıklamasında, zanlı Fatih Çıkrıkçı’nın henüz bulunamadığı, aranmasına devam edildiği bildirilerek, söz konusu şahsı görenlerin en yakın polis merkezine bilgi vermesi istendi.