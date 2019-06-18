"En acı olan verimli toprakların denize dökülmesi"

Ülkede son yıllarda kuraklığa bağlı olarak erozyonla toprak kaymalarının meydana geldiğine dikkati çeken Bakan Oğuz, beklenmeyen sel felaketlerinin verimli tarım alanlarının bazı bölgelerde toprakların bir yerden bir yere taşındığını gördüklerini en acı olanın da bu toprakların denize gitmesi olduğunu belirterek, bu durumlarla ilgili olarak devlet bakanlık ve hükümet olarak tedbirler almak durumunda olduklarını ifade etti.

Dünya Çölleşme ile Mücadele Günü dolayısıyla Türkiye Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından düzenlenen programa katılmak üzere Ankara’da bulunan Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, diğer ülkelerin tarım bakanları ile birlikte üst düzey yuvarlak masa toplantısına katıldı.

Bakan Oğuz, ülkemizle ilgili tarım, kuraklık, çölleşme ve su konularında bilgi vererek, değerlendirmelerde bulundu.

Ayrıca Bakan Oğuz, TC Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve Somali Başbakan Yardımcısı Mehd Muhammed Culet ile görüşmeler gerçekleştirdi.

Bakan Pakdemirli ile görüşmesini BRT’ye değerlendiren Oğuz, iki ülke arasındaki işbirliğinin süreceğini vurguladı.

Bakan Oğuz, ilerleyen günlerde ilerleyen süreçte iki ülke arasındaki işbirliğini devam ettireceklerini ifade ederek şunları söyledi:

“Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı olarak ülkemizdeki sorunların çözümü konusunda Türkiye Cumhuriyeti ile yakın işbirliği içerisinde olacağız. Bazı konularda teknik altyapıya ihtiyacımız var. Bunu da ekonomik işbirliği protokolü imzalandıktan sonra hükümetimiz tarafından altyapı yatırımlarına teknik yatırımlara ağrılık vereceğiz. Geçmişte kalan birçok yatırımı da bu sayede güncelleyeceğiz”

“HER ALANDA İLİŞKİLERİ GELİŞTİRMEYİ ARZULUYORUZ”

Bakan Oğuz, Somali ile her alanda ilişklileri geliştirmeyi arzu ettiklerini, erozyon çölleşme ile mücadele konularında işbirliğine hazır olduklarını birlikte hareket edebileceklerini, ülkede eğitim gören Somalili öğrencilerin sayısının artmasını arzu ettiklerini ifade etti.

Somali Başbakan Yardımcısı Culet’te, her alanda işbirliğine hazır olduklarını çölleşme ve erozyonun önlenmesi konularında çabaların birleştirilip bu mücadeleye gerekli katkının konulabileceğini belirterek, Somalili öğrencilerin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde öğrenim görmesinden büyük memnuniyet duyduğunu söyledi

“EN ACI OLAN TOPRAKLARIN DENİZE GİTMESİ”

Bakan Dursun Oğuz,yapmış olduğu temasları BRT’ye değerlendirdi.

Katıldıkları bu konferansta kendileri açısından çölleşme erozyon ve iklim değişikliği bakımından birçok görüşün paylaşıldığı ve değerlendirme fırsatı bulduklarını söyledi.

Ülkede son yıllarda kuraklığa bağlı olarak erozyonla toprak kaymalarının meydana geldiğine dikkati çeken Bakan Oğuz, beklenmeyen sel felaketlerinin verimli tarım alanlarının bazı bölgelerde toprakların bir yerden bir yere taşındığını gördüklerini en acı olanın da bu toprakların denize gitmesi olduğunu belirterek, bu durumlarla ilgili olarak devlet bakanlık ve hükümet olarak tedbirler almak durumunda olduklarını ifade etti.

“Bu yatırımlara ağrılık vereceğiz. Geçmişte kalan birçok yatırımı da bu sayede güncelleyeceğiz. ”

Somali Başbakan Yardımcısı Mehd Muhammed Culet ile ikili görüşme yapma fırsatı bulduklarını söyleyen Bakan Oğuz, 14 ülkenin katıldığı uluslararası konferansta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin katılmasının güzel olduğuna vurgu yaparak, ülke ile ilgili siyasi durumun ne olduğunu bir nebze olsun gündeme getirdiklerini, tanıtılması anlamında çok büyük fayda sağladıklarını söyledi.

“GÖRÜŞMELERİMİZ ÇOK VERİMLİ GEÇTİ”

Bugünkü konferanstan aldıkları bilgilerin kendileri için deneyim ve tecrübe olduğuna işaret eden

Bakan Oğuz şöyle devam etti:

“Biz ilerleyen süreçte ihtiyaç olması halinde yahut paylaşım anlamında bu aldığımız bilgileri geliştireceğiz. Görüşmelerimiz çok verimli geçti. ”