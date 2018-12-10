“Emirname zarar veriyor”

UBP Başkanı Tatar: “Emirnameye karşıyız. Halk da kurum kuruluşlar da karşı. Hükümet niçin İmar Planı yerine emirnameye yöneldi? Yoksa birlerine rant sağlamaya mı çalışılıyor? Ya da Kıbrıs konusu ile ilgili de bazı niyetler mi var?”

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersin Tatar, “ KKTC ekonomisinin istikrarlı gelişmesinin öncelikli konuları olduğunu” vurguladı, hükümeti eleştirdi.

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersin Tatar, dün UBP Gazimağusa İlçesini ziyaret etti.

Ersin Tatar, yaptığı konuşmada , UBP’nin her alanla ilgili komitelerinin yakında çalışmalarına başlayacağını, komitelerin hedefinin ülkeye hizmet için bütün fikirleri değerlendirmek olduğunu anlattı. Tatar, “Bizim için öncelikli konu ekonomimizin istikrarlı gelişmesidir. UBP bu halkın kalkınması için vardır. Kalkınma olmadan sorunlarımızı istediğimiz gibi çözemeyiz” dedi.

Tatar, mevcut hükümetin, ülkeyi zenginleştirecek, kalkındıracak bir vizyona sahip olmadığını, Türkiye ile mali ve ekonomik işbirliği protokolünü imzalayamadığını, döviz krizi sürecinde halkın pahalılık altında ezilmesine neden olduğunu ileri sürdü.

Konuşmasında “ hükümetin İskele-Yeni Boğaziçi- Gazimağusa emirnamesine de değinen UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, şöyle devam etti:

“ Biz emirname olayına karşıyız. Halk da karşı, ilgili kurum kuruluşlar da karşı. Hükümet niçin İmar Planı yerine emirnameye yöneldi. Yoksa birlerine rant sağlamaya mı çalışılıyor? Ya da iddia edildiği gibi Kıbrıs konusu ile ilgili de bazı niyetler mi var? Biz de çevrenin korunmasından yanayız. Biz de en az onlar kadar planlı kalkınmaya duyarlıyız ama böyle damdan düşercesine emirname karşımıza konulursa buna destek vermeyiz. İmar Planı ile gelsinler konuşalım.”

UBP Genel Başkanı Ersin Tatar Kıbrıs konusuna değinerek, Birleşmiş Milletler’in yeni bir süreç başlatmak için çaba gösterdiğine dikkat çekti.

Tatar şöyle devam etti:

“ Rum tarafının istedikleri ortadadır. Egemenliğimize, yönetime etkin bir şekilde katılmamıza, Türkiye’nin bizim güvenliğimizi garanti etmesine karşıdırlar. Bence bunlara karşı olmaları demek bizimle anlaşma istemiyorlar demektir. Bunlarla nasıl ortaklık kuracağız. Bence mümkün değildir. O zaman bu adada , barışın sürmesi, iki halkın işbirliği içinde yaşaması için alternatif çözüm yolları aramak lazım.Biz bunu diyoruz. Esasen Sayın Akıncı da CransMontana sonrasında artık Rumlarla federasyon olmayacağının ortaya çıktığını söylemişti ama şimdi bir deneme daha yapacağım diyor. Olmayacak şeyle neden uğraşılıyor, anlamak mümkün değildir. Çok dikkatli olmak, Rum oyunlarına gelmemek zorundayız.”