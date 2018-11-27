Emirname, yatırımlara darbe vurur

Gazimağusa, İskele ve Yeniboğaziçi’ni kapsayan emirnameye karşı çıkan muhalefet milletvekilleri, bölge belediyeleri ve müteahhitler, söz konusu taslağın bölgedeki yatırımlara sekte vuracağı görüşünde birleşti

UBP Milletvekili Çavuşoğlu, konuyla ilgili yetkili kişilerin kaçamak cevaplar verdiğini söyledi ve “Belirsiz bir sürece destek vermeyiz” dedi. UBP Milletvekili Saner de, emirnamenin kelime anlamının yazılı buyruk olduğuna dikkat çekerek, imar planlarının devreye girmesi gerektiğini belirtti

Prof. Dr. Tahir Çelik, emirnamelerin bu ülkede suç olması gerektiğini söylerken, müteahhitler de emirnameye göre Yeniboğaziçi’nin yüzde 60’lık kısmının ve Lefkoşa-Mağusa anayolu üzerindeki arsaların imara kapatılacağını vurguladı

Ticaret Odası ise emirnamenin bölgedeki yatırımları ve ekonomik aktiviteleri olumsuz yönde etkileyeceğine dikkat çekerek, taslağın ileri götürülmeden gündemden kaldırılmasını istedi

Üç bölgeden emirnameye ret

Mağusa ve İskele Belediyeleri, İskele, Yeniboğaziçi ve Gazimağusa’yı kapsayan emirnameyi reddetti. Müteahhitler de emirname ile kendilerinin zarara sokulacağını ifade etti

İskele, Yeniboğaziçi ve Gazimağusa’yı kapsayan emirnamenin tartışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Haberherdakika’nın haberine göre Mağusa’da hafta başı yapılan toplantıda yaşanan tartışmalarla gündeme gelen ve ardından konunun büyümesiyle ülke gündemine yerleşen emirname belediyeler ve müteahhitlerden destek bulamadı.

Kimi müteahhit emirname ile kendilerinin zarara sokulacağını ifade ederken bazıları ise emirnamelerle ülkelerin yönetilemeyeceği görüşünde.

Belediyeler de yaptıkları belediye meclisi toplantılarında bu emirnamenin karşısında bir tutum sergileyeceklerini belirtti.

GAZİMAĞUSA VE İSKELE BELEDİYELERİ’NDEN DE EMİRNAMEYE RET

Gazimağusa ve İskele Belediyeleri yaptıkları meclis toplantısında İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan Emirnamenin kabul edilemez olduğunu bildirdi.

Gazimağusa ve İskele Belediye meclislerinin almış olduğu karar ise şu şekilde:

1-) Emirname taslağının yayınlandığı şekli kabul edilemez

2-) Gazimağusa, İskele ve Yeniboğaziçi emirnamesinin ardından bölgenin tarihi ve kültürel mirasını gözetecek sulak alanların korunmasını sağlayacak bölgenin denize açılmasını mümkün kılacak, trafiğin ve altyapının doğru biçimde planlanmasına zemin hazırlayacak bir imar planının mutlaka yürürlüğe girmesi gereklidir.

3-) Bu imar planı bilimsel ve objektif verilere dayandırılarak güncellenmiş bilgi, very ve istatistikler temel alınarak hazırlanmalıdır.

4-) Emirnamenin nihai şekli oluşturulurken yerel yönetim sivil toplum kuruluşları ve sektör temsilcileri de sürece dahil edilerek gerekirse komisyonlar ve çalışma grupları seviyesinde yeniden çalışılmalıdır

5-) Bakanlığın emirnamede ısrar etmesi durumunda Emirnamenin yayınlanma tarihinden 8 ay içinde imar planı yasalaşarak yürürlüğe girmelidir. Aksi takdirde Emirname yürürlülükten geçmemelidir.

İSKELE BELEDİYESİ DE REDDETTİ

İskele Belediyesi de bir açıklama yaparak emirnamenin Kabul edilemez olduğunu kaydetti. İşte o açıklama: “İskele Belediyesi İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan Gazimağusa,İskele ve Yeniboğaziçi emirnamesi, bölgenin gelişmesine sekte vuracağı ve belediyemizin bölge için öngördüğü vizyona ters düştüğü gerekçesiyle mevcut hali ile kabul edilemeyeceği bu nedenle emirnamenin yürürlüğe girmesine karşı olduğu kararını almıştır. Ancak planlı gelişmeyi sağlamak, büyümeyi ve gelişmeyi de devam ettirebilmek açısından belediyemizinde çalışmalarda aktif bir şekilde yer alacağı, bölgenin ve bölge halkının da hassasiyetlerine özen gösterileceği, çalışmaları neticesinde ortaya çıkacak makul bir emirnamenin 1 yılı aşmayacak bir süre için uygulanabileceği kararını almıştır”

ZURNACILAR: “İMAR PLANINI DESTEKLİYORUM”

Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar, yaptığı açıklamada kesinlikle imar planını desteklediğini, ondan önce yapılacak olan çalışmaları takip edip mecliste oturulup bu konu hakkında konuşulduktan sonra halka sunmak ve orada yaşayacak halkın görüşlerini almak ile yükümlü olduklarını bu konuya çok dikkat ettiklerini söyledi.